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Домашний поросенок искусал восьмилетнего мальчика в Бийске

В Алтайском крае поросенок покусал восьмилетнего мальчика
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Nadia Levinskaya/Shutterstock/FOTODOM

В Бийске восьмилетний мальчик пытался подружиться с поросенком, но попал к медикам с укусами. Об этом сообщает пресс-служба бийской городской больницы №2.

За медицинской помощью обратились женщина с восьмилетним мальчиком. Ребенка искусал домашний поросенок. Во время осмотра медики зафиксировали рваные раны на ноге пострадавшего. Специалисты травмпункта обработали место укуса и ввели антирабическую вакцину для профилактики бешенства.

«Вакцинация проводится поэтапно: первый укол ставят в день обращения, последующие инъекции назначают на 3-й, 7-й, 14-й дни, а также через месяц и три месяца после первого обращения. Рекомендуется наблюдать ребенка в поликлинике по месту жительства для своевременного выявления возможных негативных последствий», — сообщили в больнице.

Врачи отметили, что при укусе животного следует первым делом промыть рану проточной водой и мылом. После этого обработать место укуса антисептиком, закрыть рану чистой повязкой и срочно обратиться за медицинской помощью независимо от размера раны.

Ранее в Удмуртии спасли мальчика, которого искусали сразу две гадюки.

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