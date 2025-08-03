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«Жилищник» через суд пытается взыскать долг с экс-замглавы Минобороны Иванова

РИА Новости: «Жилищник» подал иск к экс-замглавы Минобороны Иванову и его семье
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Илья Питалев/РИА Новости

Московский «Жилищник района Арбат» пытается через суд взыскать задолженность по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-супруги Светланы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно иску, поданному 19 июня, организация требовала оплату за жилплощадь, тепло и электроэнергию. Ответчиками были указаны Иванов, его бывшая жена и двое ее детей от первого брака. В комплекте с заявлением истец предоставил единый жилищный документ, подтверждение права пользования помещением и выписку из лицевого счета. Однако суд вернул иск без рассмотрения. Причина возврата не уточняется, но, как предполагается, речь может идти о нарушениях при составлении документа.

Отмечается, что в иске Светлана фигурировала под фамилией Иванова, хотя в мае, по данным ЕГРЮЛ, она вернула девичью фамилию Захарова и внесла изменения в ИП.

Иванов был приговорен к 13 годам колонии по уголовному делу о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей.

Ранее стало известно о заочном аресте нового фигуранта дела Тимура Иванова.

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