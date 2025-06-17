Гинцбург назвал четыре этапа создания отечественной мРНК-вакцины от рака

На сегодняшний день отработаны четыре этапа создания мРНК-вакцины от рака: получение персонализированных геномных данных от пациента, их обработка и создание по ним чертежа вакцины, синтез самой вакцины и введение ее пациенту. Об этом «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ-2025 рассказал директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Первый этап — получение персонализированных данных у конкретного онкологического больного. Второй этап — создание оригинального программного обеспечения с включением технологии искусственного интеллекта для математической обработки этой генетической информации. В результате создается проект (чертеж) будущей мРНК-вакцины. За второй этап отвечает Институт системного программирования им. Иванникова под руководством академиков Аветисяна и Бетелина. Третий этап — синтез по этому чертежу мРНК-вакцины и упаковка ее в липидные наноструктуры для доставки в клетки человека. Четвертый этап — введение этого препарата больному человеку», — объяснил академик.

Первым делом для создания вакцины у больного возьмут небольшие фрагменты опухолевой и неопухолевой ткани. Дальше эти образцы секвенируются (читается их геном) и анализируются, а после будет создан чертеж для вакцины.

«Сейчас это будет занимать порядка недели, но с искусственным интеллектом, который мы сюда подтянем, это в результате должно занять пару дней от силы. Дальше все будет зависеть от того объема препарата, который необходимо будет сделать», — рассказал академик.

После изучения генома с помощью ИИ ученые будут синтезировать мРНК по чертежу в Центре Гамалеи, а потом везти в медицинское учреждение пробирку со штрих-кодом пациента. Препарат изготавливается сразу для 10-15 введений.

Регламента введения вакцины пока нет, он будет написан в результате завершения научно-исследовательской части этого эксперимента, в котором 60 пациентов, больных меланомой, должны первыми получить эти индивидуальные препараты. Им будут вводить вакцину прямо в опухоль на первых стадиях, а если есть метастазы, то в кровоток.

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