Врач объяснила, как стеклянные фасады и белый бетон вредят глазам летом

Яркий отраженный свет от зданий и дорожных покрытий может вызывать повышенную зрительную нагрузку и дискомфорт. Хадижат Сулейманова, специалист офтальмологического центра «Зрение», рассказала «Газете.Ru», как городская архитектура влияет на глаза и как защитить зрение в таких условиях.

«Летом на улицах с преобладанием стеклянных фасадов и светлых поверхностей формируется большое количество отраженного света. Свет попадает в глаза под разными углами, вызывает напряжение, жжение и чувство песка в глазах. Проблема особенно актуальна в районах с плотной застройкой, большим количеством стеклянных зданий и светлого асфальта. Зрение становится менее четким, появляются жалобы на усталость глаз и головные боли», — объяснила она.

Отраженный свет повышает общую яркость, из-за чего зрительная система вынуждена постоянно адаптироваться. Это напрягает мышцы глаза, ускоряет утомление, может вызывать сухость, дискомфорт и ухудшение фокусировки. У людей с повышенной чувствительностью это приводит к покраснению, сухости и светобоязни (болезненной чувствительности глаз к свету).

«Особенно рискуют те, кто работает на улице или у стеклянных окон. При длительном воздействии света может развиться хроническое перенапряжение глазных мышц и снижение остроты зрения. В мягких контактных линзах могут усиливаться раздражение, сухость, дискомфорт», — добавила врач.

Офтальмолог посоветовала использовать солнцезащитные очки с UV-фильтром и поляризационным покрытием (специальным слоем на линзах, который уменьшает блики и делает свет менее агрессивным). Также помогают головные уборы с козырьком, которые ограничивают попадание света. Людям, работающим на улице или у окон, стоит делать регулярные перерывы и использовать увлажняющие капли (искусственную слезу), чтобы поддерживать защитную пленку глаза.

«Если появляется жжение, усталость или светобоязнь — важно использовать увлажняющие капли и отдохнуть в затемненном помещении. При усилении симптомов стоит обратиться к офтальмологу», — резюмировала она.

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