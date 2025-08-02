Политолог назвал Калужскую область местом апробации новых инструментов работы

Калужская область традиционно стоит на особом счету федерального руководства, являясь местом апробации новых инструментов работы, заявил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

Он отметил, что летом 2025 года Калужская область стала местом интенсивных визитов представителей федерального руководства РФ.

«Эти поездки подчеркнули стратегическое значение региона для экономики страны и его роль в реализации национальных проектов», — сказал Баширов.

Политолог добавил, что регион посетили вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Голикова приехала на открытие новой поликлиники на Правобережье Калуги. Любимова отметила, что калужский областной театр юного зрителя, а Котяков высоко оценил программу «Активные меры содействия занятости: от студента до специалиста» и проект маршрутизации молодых специалистов на предприятия области», — сказал Баширов.

По его словам, Калужская область превращается в кузницу кадров целого ряда отраслей российской экономики.

Политолог добавил, что визит послов 14 стран Африки стал важным для перспектив Калужской области.

«Руководство России придает большое значение российско-африканскому сотрудничеству. Калужская область неслучайно была избрана, чтобы представить африканским политикам экономический, промышленный и научный потенциал России», — сказал Баширов.

Он подчеркнул, что визиты федеральных политиков и представителей других стран стали важным импульсом для социально-экономического развития региона.