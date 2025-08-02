В США строят первый в мире термоядерный реактор

В центральной части штата Вашингтон, США, началось строительство первого термоядерного реактора. Проект реализуется компанией Helion Energy при поддержке корпорации Microsoft, пишет Interesting Engineering.

Планируется, что мощность реактора, получившего название Orion, составит 50 мегаватт. К 2028 году должно начаться производство электроэнергии путем термоядерного синтеза — ее будут поставлять в центры обработки данных Microsoft. Компании уже заключили соглашение о поставках электроэнергии.

Helion Energy арендовала земельный участок и приступила к процедуре получения необходимых разрешений. До начала строительства компания в течение 12 лет проводила эксперименты, разрабатывала и тестировала прототипы реактора. Отмечается, что в Helion Energy рядом компаний было инвестировано более $1 млрд.

Термоядерная энергия считается практически неограниченным и экологически чистым источником, поскольку при ее производстве не образуются радиоактивные отходы. Однако, на данный момент ни одной компании не удалось достичь положительного энергетического баланса, то есть получить больше энергии, чем было затрачено на запуск реакции. Тем не менее, интерес к термоядерной энергетике продолжает расти: за последний год в данную отрасль было инвестировано 2,64 млрд долларов США.

До этого ученые из Германии установили мировой рекорд по длительности удержания горячей плазмы — главного «топлива» для термоядерного синтеза.

Ранее ученые предложили использовать ядерную энергию для полетов в дальний космос.