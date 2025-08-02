В Мариуполе мужчина большее 60 раз ударил ножом мать, просившую его бросить пить

В Мариуполе мужчина более 60 раз ударил ножом свою мать после ссоры из-за того, что он злоупотребляет алкоголем. Об этом сообщает СУ СК России по ДНР.

Инцидент произошел 30 июля в жилом доме. По версии следствия, между 46-летним мужчиной и его матерью возник конфликт из-за злоупотребления алкоголем — женщина предъявляла сыну претензии и просила его бросить употреблять спиртное. В ходе ссоры подозреваемый заколол ее, нанеся родительнице более 60 ножевых ранений в грудь, голову и другие части тела. Женщина не выжила. Нападавший попытался скрыть преступление, перенеся мать в кусты неподалеку от дома.

Правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого благодаря современной криминалистической технике. Мужчину задержали и он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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