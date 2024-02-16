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Мать троих детей заколола спящего гостя вилами после застолья

В Башкирии женщина заколола вилами спящего после застолья гостя

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Shutterstock

В Башкирии мать троих детей заколола вилами спящего гостя после употребления алкоголя во время застолья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, детей у 43-летней россиянки изъяли органы опеки. Женщина начала регулярно устраивать у себя дома застолья с употреблением алкоголя, и в ходе одного из таких мероприятий у нее произошла ссора с гостем, который ее в результате ударил. После этого мужчина уснул.

Женщина взяла вилы и нанесла мужчине четыре удара в голову, шею, тело и ноги. После этого она расправилась с ним при помощи ножа.

Позже ее поймали правоохранительные органы. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.

Ранее самарец расправился с отчимом из-за замечания о громкой музыке.

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