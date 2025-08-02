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Отец заставил своих детей украсть дорогой смартфон на базе отдыха

В Ульяновской области мужчина заставил детей украсть смартфон
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Global Look Press

В Николаевском районе мужчина заставил своих детей украсть дорогой смартфон из забытой на скамейке сумочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».

В полицию Николаевского района Ульяновской области обратилась 59-летняя жительница Пензенской области, сообщив о пропаже дорогого телефона стоимостью 110 тысяч рублей, принадлежавшего ее внучке. Девочка вместе с бабушкой отдыхала на турбазе и оставила сумку с гаджетом на скамейке.

Как выяснили полицейские, мимо проходил 36-летний житель Самарской области со своими детьми. Увидев сумку, он попросил дочь проверить, что внутри. Девочка достала смартфон и спрятала его за спину. Затем подошел ее брат, накрыл телефон полотенцем и унес.

Злоумышленника удалось задержать, возбуждены уголовные дела о краже и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

До этого в Петербурге школьница впустила в квартиру неизвестных, которые под видом обыска украли у ее родителей наличные и драгоценности из сейфа. Общий ущерб составил 6,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Ачинске восьмиклассник отдал мошенникам 3 млн рублей, «спасая» родителей от ареста.

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