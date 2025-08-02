На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое детей пострадали при столкновении лодки и катера в Тверской области

В Тверской области возбудили уголовное дело после столкновения лодки и катера
true
true
true
close
TasfotoNL/Shutterstock/FOTODOM

В Селижаровском округе Тверской области дети пострадали при столкновении лодки и катера, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел в протоке реки Полоновка, женщина на катере врезалась в надувную моторную лодку в которой находились двое детей. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По данным местных СМИ, детей вертолетом санавиации доставили в детскую областную клиническую больницу Твери. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого в Ольхонском районе Иркутской области спасли туриста на сапборде, который поплыл за надувным матрасом и не смог вернуться на берег. Спасатели на моторной лодке обнаружили мужчину в районе мыса Хадарта и транспортировали в безопасное место. Он находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи.

Ранее в Тверской области катер столкнулся с баржей, есть пострадавшие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами