Двое детей пострадали при столкновении лодки и катера в Тверской области

В Тверской области возбудили уголовное дело после столкновения лодки и катера

В Селижаровском округе Тверской области дети пострадали при столкновении лодки и катера, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел в протоке реки Полоновка, женщина на катере врезалась в надувную моторную лодку в которой находились двое детей. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По данным местных СМИ, детей вертолетом санавиации доставили в детскую областную клиническую больницу Твери. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого в Ольхонском районе Иркутской области спасли туриста на сапборде, который поплыл за надувным матрасом и не смог вернуться на берег. Спасатели на моторной лодке обнаружили мужчину в районе мыса Хадарта и транспортировали в безопасное место. Он находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи.

Ранее в Тверской области катер столкнулся с баржей, есть пострадавшие.