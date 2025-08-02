В Костроме ребенок выжил после падения из окна пятого этажа

В Костроме ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Костроме устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней, девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, она госпитализирована. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в микрорайоне Давыдовский. Шестилетняя девочка осталась без присмотра взрослых. Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна пятого этажа.

Пострадавшая выжила, она госпитализирована с различными травмами. Подробности о состоянии ребенка неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого в Воронеже трехлетний мальчик играл на подоконнике и выпал с 16-го этажа. Мать трехлетнего мальчика готовила завтрак. Оставшись без присмотра, ребенок забрался на подоконник у открытого окна и стал бросать вниз косметику женщины. В какой-то момент он решил посмотреть, как предметы летят вниз, не удержался и упал с высоты 16-го этажа. Пострадавший чудом выжил, он госпитализирован. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

Ранее в Воронеже годовалый ребенок выжил, выпав из окна пятого этажа.