Пьяный мигрант пробрался в дом и пытался изнасиловать хозяйку

В Алексеевском районе перед судом предстанет иностранец по обвинению в попытке изнасилования местной жительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ Волгоградской области.

По данным следствия, пьяный обвиняемый бродил по улицам хутора Рябовский. Заметив незапертые ворота, он пробрался на территорию чужого частного дома. Увидев в одной из комнат хозяйку, мужчина предложил ей вступить в интимную связь за деньги. Получив отказ, иностранец набросился на потерпевшую, но она оказала сопротивление.

На крики женщины прибежали родственники и помогли ей отбиться от нападавшего. Злоумышленника удалось задержать, было возбуждено уголовное дело об изнасиловании и незаконном проникновении в жилище. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить длительный срок заключения.

До этого в Петербурге иностранец напал на 16-летнию девушку и пытался ее изнасиловать. Инцидент произошел на пляже Суздальского озера в Выборгском районе. Мигрант напал на девушку-подростка, повалил ее на песок и попытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Нападавшему помешали находившиеся рядом подростки. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого.

Ранее в Подмосковье таксист накачал наркотиками пассажирку и изнасиловал ее, женщина не выжила.