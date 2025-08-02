В Бурятии школьник решил сбежать из дома по водосточной трубе и застрял на высоте

В Улан-Удэ спасли десятилетнего школьника, который решил выбраться на улицу через балкон и застрял на высоте третьего этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в микрорайоне Восточный, школьник решил спуститься из квартиры по водосточной трубе и застрял на высоте третьего этажа. На место были вызваны экстренные службы, спасатели добрались до ребенка по приставной лестнице и затянули его в квартиру на втором этаже.

По данным mk.ru, несовершеннолетний был заперт в квартире и решил выбраться погулять через балкон.

До этого двухлетний ребенок оказался под окнами многоквартирного дома в Новокузнецке по недосмотру родителей. Мать пострадавшего отвлеклась на уборку в квартире семьи на втором этаже. В какой-то момент она обратила внимание на крики соседей, и, оглянувшись, поняла, что сын придвинул табурет к подоконнику и выпал из окна. Женщина вызвала медиков. Ребенка доставили в больницу с травмами.

Ранее трехлетний мальчик выжил после падения с 18-го этажа.