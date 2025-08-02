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Россиянин искал закуску и стащил пирог из кафе

В Карелии мужчина украл пирог из кафе и стал фигурантом уголовного дела
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Alexander Mils/Unsplash

В Костомукше задержан местный житель, который в поисках закуски забрел в кафе и стащил пирог, когда сотрудница отвлеклась. Об этом сообщает портал «Daily Карелия».

В правоохранительные органы обратилась сотрудница кафе. Женщина сообщила, что ненадолго вышла в подсобку, а вернувшись обнаружила, что кто-то стащил с прилавка пирог. Выяснилось, что к краже причастен 45-летний местный житель.

Мужчина задержан, он признался, что планировал выпить, но на закуску не хватило денег. Тогда он зашел в кафе, стащил пирог и скрылся. Также установлено, что подозреваемый совершил еще одну кражу. Он зашел в один из магазинов и похитил ботинки, а в коробку положил свои старые. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Новосибирске пара пыталась вынести еду из магазина в коляске с младенцем. Попытку кражи заметили на место прибыли бойцы группы быстрого реагирования, которые задержали злоумышленников. В их коляске находились продукты питания на сумму свыше полутора тысяч рублей. Семью в полном составе передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Новосибирске почтальон украл у пенсионеров почти 300 тысяч рублей, чтобы отдать долги.

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