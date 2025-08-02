Россиян предупредили, чем опасны спирали от комаров и как их нельзя использовать

Несмотря на кажущуюся простоту, спирали от комаров представляют собой химически активные изделия, действие которых основано на медленном тлении пропитанной инсектицидами массы. При неправильном использовании такие средства могут нанести вред не только комарам, но и человеку, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Современные спирали состоят из древесной муки, связующих компонентов и инсектицидов, чаще всего пиретроидной природы. Наиболее распространены аллетрин, праллетрин и трансфлутрин — вещества, воздействующие на натриевые каналы нервной системы насекомых, вызывая паралич. Для усиления действия в состав могут добавляться синергисты, такие как пиперонилбутоксид, а также стабилизаторы горения и ароматизаторы. При тлении спирали выделяют дым, содержащий пары этих соединений, которые и обеспечивают репеллентный эффект.

«Однако пиретроиды не являются строго селективными: при вдыхании они могут оказывать раздражающее и нейротоксическое действие на человека, особенно при длительном или регулярном воздействии. В спиралях не должно быть органофосфатных соединений, таких как хлорпирифос или диазинон, поскольку они обладают высокой токсичностью и запрещены к применению в бытовых условиях», — объяснил он.

Наиболее опасной ошибкой является использование спиралей в закрытых помещениях без проветривания. Несмотря на рекомендации производителей, многие потребители поджигают спирали в спальнях, кухнях, детских комнатах, что категорически недопустимо. Спирали предназначены исключительно для использования на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых зонах, таких как веранды и террасы.

«Нарушение этого правила может привести к накоплению токсичных веществ в воздухе и, как следствие, к острым интоксикациям. После того как спираль перестала дымить или ее потушили, нужно выйти из помещения, где она работала, переодеться и по возможности умыться, чтобы снизить воздействие оставшихся в воздухе или на коже токсичных веществ. При появлении симптомов раздражения или аллергической реакции следует обратиться за медицинской помощью», — сказал химик.

Не менее опасной является установка спирали вблизи аквариумов, террариумов и мест содержания домашних животных. Аллетрин и пиретрины обладают высокой токсичностью для холоднокровных организмов, включая рыб и рептилий. Даже кратковременное воздействие дыма может привести к гибели аквариумных обитателей, особенно при наличии системы аэрации, способствующей активному распространению паров.

«Важно помнить, что спираль должна тлеть, а не гореть. При активном горении происходит разрушение инсектицидных молекул с образованием побочных продуктов, не предусмотренных технологией. Поэтому после поджигания необходимо сразу затушить пламя, оставив только тлеющий край. Также не рекомендуется использовать спирали, срок годности которых истек — деградация действующих веществ может привести к образованию нестабильных соединений с повышенной токсичностью», — напомнил специалист.

Некоторые потребители ошибочно полагают, что эффективность спирали можно повысить за счет одновременного использования нескольких изделий. Однако увеличение количества тлеющих спиралей не приводит к пропорциональному росту защитного эффекта, а лишь повышает концентрацию вредных веществ в воздухе.

«Особенно опасно применять несколько спиралей в безветренную погоду или в замкнутом пространстве, где дым не рассеивается. Это может привести к головным болям, тошноте, раздражению слизистых оболочек и другим симптомам интоксикации. Еще одна ошибка — использование спиралей вблизи источников открытого огня. Хотя спираль тлеет медленно, в ее составе присутствуют легковоспламеняющиеся вещества, что существенно повышает риск случайного воспламенения и возникновения пожара», — сказал химик.

На упаковке спирали от комаров должно быть указано наименование средства, состав, способ применения, меры предосторожности, а также сведения о государственной регистрации, включая номер и дату свидетельства, подтверждающего безопасность продукта. Отсутствие этих данных — основание отказаться от покупки. Не рекомендуется приобретать спирали на стихийных рынках или через неофициальные интернет-магазины: в таких продуктах могут содержаться несертифицированные вещества, включая фосфорорганические соединения, запрещенные к применению в быту, резюмировал он.

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