Врач предупредила, как морская вода и песок влияют на зрение во время отпуска

После купания в соленой воде зрение может временно ухудшиться. Это связано с раздражением и отеком роговицы. Хадижат Сулейманова, специалист офтальмологического центра «Зрение», рассказала «Газете.Ru», как морская вода и песок воздействуют на глаза и чем опасны микроповреждения.

«Морская вода смывает слезную пленку — защитный слой на поверхности глаза. Без нее роговица (прозрачная передняя часть глаза, перед зрачком и радужкой) становится уязвимой, повышается риск раздражения и воспаления. У чувствительных людей даже короткий контакт с соленой водой вызывает покраснение, жжение и слезотечение», — объяснила она.

Также есть риск попадания вместе с водой патогенных микроорганизмов, что может привести к развитию кератитов, конъюнктивитов, блефаритов.

«Песчинки действуют как абразив (царапающее вещество). Они могут попадать в глаза с ветром или при купании. Частицы повреждают эпителий роговицы (наружный защитный слой ее поверхности), вызывая микротравмы. Такие повреждения нарушают барьерную функцию глаза и повышают риск занесения инфекции. Если при попадании песка в глаз его начать тереть, риск возрастает. Давление усиливает повреждение. На поверхности роговицы могут образоваться царапины, которые долго заживают», — сказала эксперт.

Микротравмы создают условия для воспаления. Повреждения эпителия запускают воспалительный процесс — расширяются сосуды, ткани отекают, появляется покраснение и боль. Через поврежденную поверхность в глаз могут попасть бактерии или вирусы. Иногда развивается акантамебный кератит (воспаление роговицы, вызываемое простейшим микроорганизмом Acanthamoeba, обитающей в пресной воде) — тяжелое поражение роговицы, которое трудно лечить и может привести к потере зрения.

«Особенно опасны инфекции у пользователей контактных линз. Линзы могут удерживать частицы соли и загрязнений. Это создает замкнутую среду под линзой, где активно размножаются микроорганизмы», — подчеркнула врач.

В группе риска — дети, пожилые люди, пользователи контактных линз и люди с синдромом сухого глаза (состоянием, при котором вырабатывается недостаточно слез или они быстро испаряются). Дети чаще трогают, трут глаза грязными руками. У пожилых снижен уровень слезной жидкости и способность к восстановлению тканей. При синдроме сухого глаза защитная пленка нестабильна.

«Обратиться к офтальмологу стоит, если после купания усиливается боль, ухудшается зрение, появляется отделяемое или светобоязнь. Симптомы могут проявиться не сразу — иногда дискомфорт нарастает через несколько часов. Во время отдыха лучше пользоваться плавательными очками, которые плотно прилегают и не пропускают воду. После купания рекомендуется закапать увлажняющие капли. Также важно использовать солнцезащитные очки с UV-защитой — водная поверхность отражает ультрафиолет, что увеличивает количество ультрафиолета, получаемого человеком, второй среди прочего и на глаза», — резюмировала врач.

Ранее россиянам объяснили, как распознать солнечный ожог глаза.