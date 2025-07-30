Россиянин проломил череп пожилому соседу во время ссоры

В Ленобласти мужчина поссорился с соседом и проломил ему голову

В Волховском районе Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении соседа, пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в городе Сясьстрой, в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома неизвестный избивает пожилого мужчину. Стражи порядка задержали злоумышленника на месте происшествия. Выяснилось, что 31-летний местный житель в ходе ссоры избил 74-летнего соседа.

Пострадавший госпитализирован с переломом костей черепа и открытой травмой головы в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он заключен под стражу.

До этого в Набережных Челнах в подъезде обнаружили мужчину с переломанными ребрами. Травмы ему нанес 51-летний сосед. Пострадавший вместе с мужчиной распивал спиртные напитки, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Сосед нанес гостю серьезные травмы, и позже вынес пострадавшего в подъезд, спасти избитого не удалось. Подозреваемого задержали возбудено уголовное дело.

Ранее россиянин попросил у соседки закурить и напал на нее с ножом.