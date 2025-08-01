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«Оскорбил наших ребят»: избитый трубой участник СВО рассказал о случившемся

«Абзац»: избитый трубой участник СВО рассказал подробности произошедшего
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Участник СВО, которого избили металлической трубой в Новосибирской области, рассказал подробности о произошедшем. Об этом со ссылкой на пострадавшего сообщает «Абзац».

По словам военного, оппонент, который является местным бизнесменом, напал на него с металлической трубой и избил. Причины, по которым между ними случился конфликт, не уточняются. Однако пострадавший указал, что избивший его мужчина оскорбляет жителей города и участников СВО — об этом ему стало известно уже после инцидента.

«Драка – это одно. Бывает, оступаемся. Но то, что он оскорбил наших ребят... Они герои! А он себе позволяет подобное. Драку еще простить можно. Слова про наших бойцов – нет. Вот за это надо, чтобы он понес ответственность», — заявил пострадавший.

Инцидент произошел в городе Черепаново. В отношении 39-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ, сообщает СУ СК России по региону. Отмечается, что помимо избиения трубой агрессор также пытался совершить наезд на военного на автомобиле. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу.

Ранее в Петербурге толпа избила молодого участника СВО около магазина.

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