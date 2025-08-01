В честь Дня работника торговли X5 провела тематические квесты и игры

Компания Х5 провела праздник в честь Дня работника торговли в креативном пространстве «Сфера X5» в Парке Горького, сообщает пресс-служба компании.

Гости креативного пространства могли почувствовать себя в роли различных специалистов ритейла: собрать заказ для доставки за 2 минуты, побыть аналитиком по ценообразованию, расшифровывать ритейл-ребусы и построить логистический маршрут.

За успешное выполнение заданий участники получали подарки. Многие из этих активностей были связаны с профессиями, которые сейчас особенно популярны среди зумеров: сборщик заказов, работник торгового зала, оператор склада, менеджер кафе, специалист по качеству, разработчик.

В Х5 отметили, что самые популярные направления — логистика, розница, доставка и производство, а в Иркутской области, республике Алтай, Удмуртии, Хакасии, Красноярском крае, Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке самая высокая доля молодых сотрудников.

Для детей на празднике провели авторский мастер-класс по рисованию маскота для X5 с мини-выставкой работ. Дети нарисовали и придумали «Мистера Апельсина, «Бонусника», «Пятеркина», «Убирастика» и других героев для бренда. Вместе с «Клубом Лото 69» компания организовала тематическую версию лото, где каждая цифра отсылала к празднику. Например, 11 — не «барабанные», а «крабовые палочки».

Завершилось мероприятие ритейл-вечеринкой, где диджеями стали старший кассир Lika Blossom и менеджер по развитию инструментов пополнения импорта X5 Данила Михайлов, а хедлайнером выступил Mvxood. Музыкальные треки замиксовали со знакомыми звуками магазинов X5: джинглами из «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика».

Согласно исследованию АКОРТ и HH.ru, в торговле сегодня работает порядка 13 млн человек — около 20% всего занятого населения страны. Как отметили HR-аналитики X5, молодежь все чаще выбирает ритейл: в 2025 году каждый четвертый сотрудник компании на сегодня моложе 35 лет, каждый седьмой — младше 25. Одной из причин этого называют то, что современный ритейл предлагает около 300 профессий в разных направлениях, среди которых управление магазином, Big Data и другие.