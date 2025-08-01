В Аргентине нашли окаменелости древнего броненосца

В Аргентине обнаружили останки детеныша древнего броненосца, возраст которых оценивается в 10 тысяч лет. Об этом сообщает «Мир24».

В ходе раскопок были найдены фрагменты панциря, хвоста, окостеневшего носового хряща и носовых раковин, которые редко встречаются при проведении подобных работ. Длина спинного панциря составляет 85 сантиметров.

«Отличительная особенность этого экземпляра в том, что это детеныш глиптодонта, что встречается нечасто. Останки молодых особей с почти целым панцирем встречаются крайне редко», — подчеркнул палеонтолог Фернандо Скалья.

Глиптодонты обитали на территории Южной Америки в период от 30 до 40 миллионов лет назад. Уникальная находка была сделана в ходе публичных раскопок, в которых приняли участие более 80 человек, включая студентов-палеонтологов и волонтеров.

В июне в ходе поисковой экспедиции на территории Ундоровского палеонтологического заказника школьники из Москвы обнаружили скелет плезиозавра, датируемый юрским периодом.

Ранее древняя окаменелость из Шотландии перевернула представления ученых о выходе жизни на сушу.