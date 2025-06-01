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Древняя окаменелость из Шотландии перевернула представления ученых о выходе жизни на сушу

PLOS One: древнейший предок наземных животных вышел на сушу 346 млн лет назад
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J. R. Foster et al./Palaios, 2022

Американские палеонтологи из Техасского университета в Остине сделали важное открытие, пересмотрев возраст окаменелости существа Westlothiana lizziae, обнаруженного в Шотландии в 1984 году. Это ископаемое представляет собой одного из древнейших известных предков всех современных четвероногих животных — от амфибий до млекопитающих, включая человека. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда использовала передовой метод уран-свинцового датирования цирконов — микроскопических кристаллов, сохранившихся в вулканических породах вокруг окаменелости. Этот подход позволил преодолеть технические сложности, связанные с особенностями местонахождения ископаемого.

Новые данные показывают, что этот древний предок всех наземных позвоночных жил 346 млн лет назад, что на 14 млн лет раньше предыдущих оценок.

Полученные результаты имеют фундаментальное значение для понимания эволюции жизни. Они помещают Westlothiana lizziae в так называемую «Щель Ромера» — загадочный период палеонтологической летописи от 360 до 345 млн лет назад, когда происходил критический переход позвоночных от водного к наземному образу жизни.

«Точное датирование этих ископаемых - ключ к пониманию, почему и как позвоночные вышли на сушу», — пояснила соавтор исследования, профессор Джулия Кларк.

Место обнаружения Westlothiana 340 млн лет назад представляло собой экстремальную среду с действующими вулканами, токсичным озером и тропическими лесами. Изучение таких переходных форм жизни помогает ученым реконструировать условия, в которых происходили ключевые эволюционные изменения.

Ранее ученые изучили ДНК древнего предка человека, жившего около 2 млн лет назад.

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