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Россиянин пытался изнасиловать 16-летнюю девушку на улице и получил 12 лет колонии

В Саратове мужчина получил 12 лет колонии за попытку изнасилования прохожей
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Житель Саратова признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, мужчина напал на девушку во дворе дома и попытался изнасиловать. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 37-летний обвиняемый напал на 16-летнюю девушку во дворах домов по улице Танкистов. Злоумышленник попытался изнасиловать несовершеннолетнюю, но получил отпор.

Школьница рассказала о произошедшем матери, семья обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого в нападении задержали, было возбуждено уголовное дело о попытке изнасилования. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет колонии с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого жительница Новосибирска отбилась от насильника, который тащил ее в лес. Женщина проходила по тропинке в лесном массиве возле морга, когда на нее напал неизвестный. Мужчина схватил ее за шею и потащил в кусты. Потерпевшей удалось отбиться от злоумышленника, она обратилась в правоохранительные органы. В региональном МВД факт произошедшего подтвердили, обстоятельства нападения устанавливаются.

Ранее в Подмосковье таксист накачал наркотиками пассажирку и изнасиловал ее, женщина не выжила.

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