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В китайских соцсетях набирает популярность сон с дыней, чтобы спастись от жары

SCMP: в Китае люди спят с зимней дыней, чтобы спастись от жары
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В китайских соцсетях набирает популярность необычный способ борьбы с жарой — сон в обнимку с зимней дыней, пишет South China Morning Post.

В условиях изнуряющей летней жары в Китае распространился новый тренд: люди массово начали использовать гигантские зимние дыни в качестве «охлаждающих подушек» во время сна. Считается, что этот метод помогает справиться с высокими температурами без кондиционеров.

Хэштег «спать с зимней дыней круче, чем с кондиционером» стал вирусным в китайских соцсетях, собрав на одной из платформ свыше 4,4 миллиона просмотров. Пользователи делятся фотографиями и видео, на которых они спят, крепко прижав к себе овощ, размером сравнимым с ребёнком. Многие отмечают, что дыня эффективно охлаждает тело за счёт высокого содержания воды — более 95%.

Одной из первых, кто популяризировал этот способ, стала жительница Тяньцзиня по имени Лонгма. По её словам, использование овоща стало достойной альтернативой кондиционеру, от которого семья отказалась из-за опасений простуды. Женщина рассказала, что ежедневно следит за состоянием дыни, аккуратно её протирает.

Традиционная китайская медицина также поддерживает эту идею. Как пояснил специалист Янг Цзуфу из Исследовательского центра восстановления Китая, кожура зимней дыни используется в рецептах для выведения жара из организма. Метод особенно подходит пожилым людям, детям и беременным женщинам, которые не переносят кондиционеры. Однако эксперт предупреждает: людям с чувствительным пищеварением не стоит долго прижимать дыню к животу, чтобы избежать возможных побочных эффектов. В таких случаях рекомендуется завернуть овощ в полотенце и держать на небольшом расстоянии.

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