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В «Лужниках» открыли крупнейший в России экстрим-парк

Сразу 500 человек смогут заниматься в новом экстрим-парке в «Лужниках»
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Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

В олимпийском комплексе «Лужники» открыли самый большой в России экстрим-парк площадью 3,4 тыс. квадратных метров, сообщается на сайте mos.ru.

В новом экстрим-парке, который станет одной из 19 тематических площадок фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего», смогут одновременно заниматься до 500 человек.

В экстрим-парке доступны эйр-зона для сложных трюков, стрит-зона, биг-эйр с трамплинами и тренировочная зона с резиновым покрытием.

Посетители экстрим-парка смогут принять участие в мастер-классах райдеров и бесплатных занятиях с тренером по воркауту и паркуру.

Также желающие могут свободно кататься в скейт-парке или изучить новые трюки с инструктором.

Кроме того, в августе и сентябре в экстрим-парке пройдут соревнования по воркаут-батлу, фристалбару, паркуру, чемпионат России по трюковому самокату в дисциплине биг-эйр и другие.

Также для юных москвичей проведут дни московских школ паркура и соревнования по самокатному спорту, велосипедам, роликам и паркуру.

Экстрим-парк будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

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