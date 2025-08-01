В России напомнили о подвигах казачьих войск страны

1 августа в России отмечается День памяти русских воинов, павших в Первой мировой войне. В ней участвовали все казачьи войска России, в ходе конфликта численность казачьих войск увеличилась более чем в четыре раза, и многие из входящих в них бойцов проявили отвагу и героизм, отметило Первое информационное казачье агентство.

В частности, оно отметило подвиг Ивана Пашнина, ставшего первым кавалером Георгиевского креста в Первой мировой. Только за первый месяц войны из числа исключительно кубанских казаков к боевым наградам были представлены 500 человек, почеркнули в агентстве.

Также российское казачество напомнило о подвиге 1-го Уманского полка: казаки прошли более 400 верст по турецким тылам для соединения с британскими союзниками в Месопотамии.

На сегодняшний день, как отметили казачьи объединения России, ничего не изменилось: казаки самоотверженно стоят на защите Отечества и православия в зоне СВО.