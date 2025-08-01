У мужчины диагностировали рак после того, как его друг заметил, как он сидит на велосипеде

Mirror: шотландец прокатился на велосипеде и узнал, что у него лимфома

У мужчины из Шотландии диагностировали рак после того, как его друзья заметили, как он сидит на велосипеде, пишет Mirror.

68-летнему врачу на пенсии из Эдинбурга, Энтони Эйлсу, был диагностирован рак после того, как его друг заметил необычную осанку во время совместной велосипедной поездки, посоветовав проверить свое здоровье. Это замечание побудило пенсионера обратиться к врачу, где у него обнаружили опухоль размером с кулак в спине. Диагноз – лимфома.

Комплексное обследование в Западной общей больнице выявило опухоли в спине, рёбрах и позвоночнике. Сначала врачи подозревали рак поджелудочной железы, однако после биопсии скорректировали диагноз. Энтони прошел курс химиотерапии и лучевой терапии, а в мае 2025 года у него наступила ремиссия. Сейчас шотландец ожидает результатов новых анализов, чтобы исключить рецидив.

Бывший врач признается, что его профессиональные знания помогли справиться с болезнью.

«Я сказал лечащему врачу: не притворяйтесь, что я ничего не понимаю. Говорите со мной как с коллегой», — рассказал Эйлс.

В сентябре 2025 года Энтони намерен принять участие в благотворительном велопробеге, чтобы собрать деньги для организации, помогающей людям с лимфомой.

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