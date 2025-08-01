На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У мужчины диагностировали рак после того, как его друг заметил, как он сидит на велосипеде

Mirror: шотландец прокатился на велосипеде и узнал, что у него лимфома
true
true
true
close
Katielee Arrowsmith/SWNS

У мужчины из Шотландии диагностировали рак после того, как его друзья заметили, как он сидит на велосипеде, пишет Mirror.

68-летнему врачу на пенсии из Эдинбурга, Энтони Эйлсу, был диагностирован рак после того, как его друг заметил необычную осанку во время совместной велосипедной поездки, посоветовав проверить свое здоровье. Это замечание побудило пенсионера обратиться к врачу, где у него обнаружили опухоль размером с кулак в спине. Диагноз – лимфома.

Комплексное обследование в Западной общей больнице выявило опухоли в спине, рёбрах и позвоночнике. Сначала врачи подозревали рак поджелудочной железы, однако после биопсии скорректировали диагноз. Энтони прошел курс химиотерапии и лучевой терапии, а в мае 2025 года у него наступила ремиссия. Сейчас шотландец ожидает результатов новых анализов, чтобы исключить рецидив.

Бывший врач признается, что его профессиональные знания помогли справиться с болезнью.

«Я сказал лечащему врачу: не притворяйтесь, что я ничего не понимаю. Говорите со мной как с коллегой», — рассказал Эйлс.

В сентябре 2025 года Энтони намерен принять участие в благотворительном велопробеге, чтобы собрать деньги для организации, помогающей людям с лимфомой.

Ранее врачи перепутали симптомы рака у девушки с синдромом раздраженного кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами