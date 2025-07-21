Врачи перепутал симптомы рака у девушки с синдромом раздраженного кишечника

Жительница Канады страдала от тошноты после еды и узнала, что у нее рак

Врачи не смогли распознать рак у девушки, определив ее симптомы как симптомы «синдрома раздраженного кишечника». Ее историю рассказывает Mirror .

Пару лет назад 26-летняя Шаннин Пейн из Канады столкнулась с тревожными симптомами: сильной тошнотой после еды, резкими изменениями стула и спазмами в животе. Несмотря на неоднократные визиты к врачам и нарастающую боль, ей ставили диагноз «синдром раздраженного кишечника» и не направляли на колоноскопию.

В апреле 2024 года Шаннин попала на МРТ, после чего выяснилось, что у нее обструктивная опухоль кишечника. К тому моменту рак развился до четвертой стадии с метастазами в печень и яичник. Врачи прогнозировали, что без химиотерапии пациентке осталось три месяца жизни, а с лечением — максимум три года. К настоящему времени канадка прошла уже 27 курсов химиотерапии, и состояние удалось стабилизировать. Также пациентке удалили часть толстой кишки, правый яичник и несколько лимфоузлов.

Сейчас девушка проходит персонализированное обследование в Швейцарии и планирует начать интегративное лечение в Швеции. Для этого она собирает средства на GoFundMe.

Кроме того, Шаннин активно ведет TikTok, где призывает молодых людей внимательнее относиться к тревожным симптомам.

«Вы не слишком молоды для рака», — напоминает она.

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