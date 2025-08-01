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На Кубани полуслепого пенсионера, справлявшего нужду, обвинили в развратных действиях

Baza: на Кубани 90-летнего пенсионера обвинили в развратных действиях
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Shutterstock

Житель Краснодарского края стал фигурантом дела о развратных действиях из-за своей болезни. Об этом сообщает Baza.

90-летнего мужчину засняли четыре девушки, на кадрах пенсионер якобы удовлетворял себя в их присутствии. Школьницы позвали знакомых юношей, чтобы они разобрались с краснодарцем, но в беседе тот заявил, что просто справлял нужду. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

По словам близких, по дороге, на которой его заметили девушки, пенсионер часто прогуливается, обычно это занимает 30-35 минут. При этом у него диагностировано недержание и за такой промежуток времени он может сходить в туалет несколько раз. Помимо этого, у мужчины проблемы со зрением.

«Адвокат также отмечает, что расстояние между девочками и мужчиной составляло 19 метров – с его зрением с такой дистанции он вряд ли мог бы их разглядеть», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала, следователи полагают, что пенсионер намеренно остановился недалеко от девочек. Мужчина обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее учитель растлил шесть детей и попался во время приставаний к седьмому.

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