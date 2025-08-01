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В «Роснефти» рассказали о поддержке изучения дикого северного оленя в России

В России 2 августа отмечается День оленя
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JuliusKielaitis/Shutterstock/FOTODOM

«Роснефть» вносит значительный вклад в изучение и сохранение популяции дикого северного оленя, сообщили в пресс-служба компании накануне Дня оленя, 2 августа.

В компании отметили, что дикий северный олень – важнейшее звено арктических экосистем.

«Роснефть» исследует популяцию этих диких животных в Красноярском крае, на территориях Эвенкии и полуострова Таймыр с 2014 года.

Также в 2025 году в рамках корпоративной экологической программы «Тамура» на Западном Таймыре стартовала научно-исследовательская экспедиция с общей протяженностью лодочных маршрутов более 700 км.

Кроме того, в 2024 году в рамках программы «Тамура» был проведен комплексный учет численности и миграции дикого северного оленя для актуализации данных о состоянии таймыро-эвенкийской популяции.

В рамках исследований лесного северного оленя при поддержке «РН-Уватнефтегаза» ученые Тобольской научной станции Уральского отделения РАН провели масштабные работы в Куньякском заповеднике, в результате которых было сделано более 100 тыс. снимков для уточнения численности популяции.

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