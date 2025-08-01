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На Камчатке мужчина с мачете пугал местных и устроил пожар, сопротивляясь полиции

На Камчатке задержали мужчину с мачете, которого искали несколько дней
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На Камчатке задержали мужчину с мачете, которого подозревают в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает «Новости Камчатки».

По данным Telegram-канала, на поиски у сотрудников правоохранительных органов ушло несколько дней. В результате мужчину задержали на Пограничной, при себе у него было мачете.

По данным Ura.ru, подозреваемый активно сопротивлялся полиции. Так, он размахивал бутылкой с зажигательной смесью и выкрикивал угрозы правоохранителям. В результате произошло возгорание, которое сотрудники МВД быстро потушили. Им удалось обезвредить нападавшего.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, за несколько дней до задержания мужчина пугал жителей Петропавловска-Камчатского, разгуливая по улицам с мачете.

Во время возгорания мужчина якобы получил травмы, поэтому его госпитализировали в больницу. Детали о его состоянии не уточняются.

Ранее в Батайске задержали неадекватного мужчину, разгуливавшего с мачете.

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