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Мать получила год колонии после утопления семимесячной дочери в ванной

В Новосибирске наказали безответственную мать, по вине которой утонула дочь
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Depositphotos

В Новосибирске женщина получила срок за то, что оставила маленькую дочь в опасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел 1 мая в Октябрьском районе города. Тем вечером 40-летняя мать двоих детей находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения и уснула.

Пока женщина спала, ее четырехлетний сын отправился в ванную комнату вместе с семимесячной сестрой. Он открыл кран с горячей водой и перекрыл сифон слива воды. Девочка сидела в ванне, которая быстро наполнилась водой, и утонула.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Она признала вину и получила наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее краснодарка оставляла маленькую дочь дома одну на несколько дней почти без еды.

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