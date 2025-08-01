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Российской студентке с переломом ноги отказали в лечении

В Волгограде врачи отказались помочь девушке со сломанной ногой
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Волгоградские врачи отказали в помощи девушке со сломанной ногой. Об этом стало известно изданию V1.RU.

Студентка Ульяна обратилась в поликлинику № 30 в Дзержинском районе Волгограда. У девушки был перелом ноги, но врачи не стали оказывать пациентке необходимую помощь. Ульяне пришлось покинуть медучреждение, в этом ей помогла медсестра, которая буквально вынесла девушку на улицу.

Инцидент прокомментировали в областном Минздраве. Там объяснили, что медицинская организация должна предоставлять костыли или кресло-каталку, но вправе отказать, если их нет в наличии.

До этого врач, прикрываясь необходимостью осмотра, приставал к пациентке. Инцидент произошел в Ташкенте. По версии следствия, врач зашел к женщине и рассказал о необходимости провести осмотр. Во время «медицинских» манипуляций он хватал пострадавшую за грудь и приставал. После произошедшего пациентка обратилась в полицию. Суд признал врача виновным по статье о сексуальном домогательстве. Ему назначили пять суток административного ареста.

Ранее женщина год ходила с марлей в животе после кесарева сечения.

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