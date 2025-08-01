Пермяку, который угрожал продавцам игрушечной гранатой, грозит два года колонии

В Пермском крае мужчина может лишиться свободы за визит в магазин с игрушечной гранатой, сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел в феврале этого года в городе Александровск. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, местный житель пришел в продуктовый магазин с предметом, похожим на ручную гранату, и стал угрожать им продавцам в торговом зале.

Запугав женщин, которые восприняли угрозу всерьез, он спокойно ушел. Позже его задержали полицейские. Боеприпас оказался муляжом.

Прокуратура утвердила обвинение по статье 119 УК РФ в отношении местного жителя. Его будут судить за угрозу причинением тяжкого вреда здоровью, когда были основания опасаться осуществления этой угрозы. За это преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Красноярске мужчина ограбил магазин с помощью игрушечного пистолета.