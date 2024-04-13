Сомелье развенчала шесть главных мифов о пиве

Крафтовое российское пиво является одним из лучших, а темное пиво ошибочно считается самым горьким. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила сомелье, эксперт в области ритейла Анна Трифонова, опровергая главные мифы о пиве.

Первый миф, по ее словам, — крафтовое пиво в России хуже европейского.

«Крафтовое пиво в РФ по качеству ингредиентов превосходит весь европейский рынок. В нашей стране зарегистрировано 26 сортов хмеля. А в хранилище Чувашской Республики заморожено 250 видов со всего света, солод (ячмень) — один из самых лучших в мире. В отличие от вин, где мы никогда не достигнем уровня терруаров Франции, на слепых пивных дегустациях последние 6 лет наше пиво занимает лидирующие позиции», — объяснила она.

Второе заблуждение заключается в том, что у крафтового пива нет стиля.

«Крафтовое пиво, сваренное по основному рецепту (стилю), — это лагер, эль, портер, стаут, барливайн. Допустимы отступления в виде добавок и специй автором пивоварения, но не в ущерб технологиям», — добавила сомелье.

Мифом является и то, что пиво с коротким сроком годности — качественнее и вкуснее пастеризованного (с долгим сроком хранения).

«Живое пиво — зараженное. Оно изготавливается в пивоварнях, где при розливе в кеги и бутылки в него попадают бактерии и микробы из воздуха. Чтобы этого не случилось, в компании должна быть стерильность, что возможно только в промышленных масштабах. Пиво с длительным хранение же лучше по качеству и вкусу», — рассказала специалист.

Четвертый миф гласит, что порошковое пиво — дешевле пастеризованного или живого пива, но и это является заблуждение.

«Основной ингредиент порошкового пива — высушенный до фракций хмель.

Чтобы приготовить напиток, понадобится не только вода, но и солод (а это самый дорогой элемент пивной цепочки). Если считать экономику пенного, то получается, что выгоднее приобретать товар в заводской упаковке», — заявила Трифонова.

Сомелье также опровергла миф о том, что хмелепродуктов стоит бояться, продолжая искать на этикетке пива только слово «хмель».

«Хмель, в первую очередь, придает напитку горечь. Гранулированный будет хмель, из шишек или из экстракта — не имеет значения. Вкус пива от этого не испортится», — отметила она.

Наконец, шестой миф — о том, что темное пиво — самое горькое.

«Основное отличие темного пива от светлого — в солоде и хмеле. Для темного пива солод обжаривается до карамельной корочки, которая придает сладость пиву. Кроме того, чем плотнее и темнее пиво, тем меньше чувствуется хмель, который придает горечь напитку», — резюмировала эксперт.

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