«Афиша» проведет квест по Санкт-Петербургу

«Афиша» развесит стикеры с бесплатными билетами на «Пикник Афиши х Сбер»

Со 2 по 3 августа 2025 года в самых стильных местах Санкт-Петербурга появятся стикеры, которые подарят бесплатные билеты на «Пикник Афиши х Сбер», сообщает пресс-служба компании.

Сначала в Telegram-канале фестиваля будут выкладывать подсказки с локациями стикеров, среди которых парки, знаковые места города и арт-пространства.

Те, кто найдут стикер, должны будут сфотографировать его и прислать в Telegram-канал. За это организаторы вручат бесплатные билеты на «Пикник Афиши х Сбер».

Напомним, «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 9 августа на Елагином острове. На фестивале выступят Markul, Cream Soda, «Танцы Минус» и другие артисты.