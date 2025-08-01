Следствие установило нового фигуранта дела о нападении на «Крокус»

РИА Новости: брата обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» объявили в розыск

Брат одного из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова, проживающий на территории Турции, объявлен в розыск. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как уточняется, имя разыскиваемого совпадает с именем одного из фигурантов уголовного дела, которое рассматривает Второй Западный окружной военный суд.

Мухаммадсобир Файзов — уроженец Таджикистана 2004 года рождения, работавший до теракта парикмахером в Иваново. Мужчина признал вину и заявил, что его родственник также причастен к организации нападения. По версии следствия, брат обвиняемого состоит в рядах запрещенной в России террористической организации ИГ (организация запрещена в России) и находится в Турции.

Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. По данным следствия, группа нападавших открыла стрельбу из автоматов в концертном зале, а затем подожгла зрительный зал. Спасти не удалось 147 человек, еще 336 пострадали, трое числятся пропавшими без вести. Ущерб от нападения оценили в 5,7 млрд рублей.

Дело в отношении предполагаемых участников нападения передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» находились в РФ незаконно.