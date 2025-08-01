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Немецкого производителя станков заподозрили в поставках в Россию

Немецкую компанию Spinner заподозрили в обходе санкций и продаже станков России
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Немецкую компанию Spinner, производящую станки, заподозрили в обходе санкций и поставках в Россию. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В публикации отмечается, что 31 июля на предприятиях компании в Германии и Болгарии провели обыски. В прокуратуре утверждают, что проверки были связаны с подозрениями в поставках 20 станков российской стороне за €5,5 млн.

Отмечается, что оборудование продали российскому оборонному предприятию через третьи страны с использованием поддельных документов. Издание утверждает, что станки используются в автомобильной отрасли, но также востребованы среди предприятий, производящих оружие и боеприпасы.

До этого глава чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский заявил, что фирмы Чехии не поставляют в Россию оборудование двойного назначения, которое может быть использовано для производства оружия, вопреки недавнему заявлению президента Украины Владимира Зеленского.

22 июня Зеленский заявил, что Германия, Чехия и США, Южная Корея, Япония и Индия поставляют России станки для производства вооружений.

Ранее сообщалось, что Россия добивается от США разблокировки авиазапчастей на $500 млн.

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