Невролог предупредила, почему нельзя спать с телефоном под подушкой

Сегодня многие люди практически не выпускают свои смартфоны из рук, а ночью кладут их под подушку, чтобы утром первым делом посмотреть на экраны. Однако, как заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-невролог «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова, привычка держать телефон под подушкой может повлиять не только на качество сна, но и на память, работоспособность и настроение в целом.

Как пояснила врач, современные смартфоны постоянно обмениваются данными: Wi-Fi, мобильная связь, Bluetooth. Все эти процессы связаны со слабым, но непрерывным электромагнитным излучением.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), длительное воздействие электромагнитных волн, особенно в области головы, может вызывать различные функциональные нарушения: головные боли, бессонницу, раздражительность и головокружение. Близкое нахождение источника излучения во время сна может нарушить биоэлектрическую активность мозга, особенно сильно влияя на фазу глубокого сна. Именно в этой фазе происходит «обработка» мозгом произошедших за день событий и формирование долговременной памяти», — рассказала Арифджанова.

Также она обратила внимание, что во время сна мозг чутко реагирует на различные раздражители: свет, звук, вибрацию. Даже незначительный звук уведомления или слабый свет экрана стимулирует кору головного мозга и нарушает выработку мелатонина — гормона, отвечающего за режим сна и бодрствования, влияющего на настроение, память и работоспособность. Постепенно формируется «синдром разбитого утра» — сон становится поверхностным и прерывистым, а утром появляется чувство усталости и сонливости, проблемы с концентрацией и усвоением информации, даже если человек спит более 8 часов в сутки.

«Когда мы держим телефон под подушкой, мы постепенно привыкаем просматривать уведомления или отвечать на сообщения перед сном и даже среди ночи. Это приводит к тому, что мозг и психика приучаются к непрерывной обработке информации и нагрузке даже в ночное время. И незаметно, день за днем, развивается поведенческая зависимость от смартфона. Наш мозг ждет сигнала — вибрации, звука или сообщения. Такое состояние постоянного ожидания повышает тревожность и мешает полноценному восстановлению нервной системы ночью», — добавила невролог.

Кроме того, специалист обратила внимание, любое электронное устройство, находясь под подушкой, может перегреваться, особенно если оно подключено к зарядному устройству. Без доступа к воздуху тепло не рассеивается, и это увеличивает риск перегрева аккумулятора. Длительное и непрерывное тепловое воздействие в области головы в течение ночного сна может повлиять на здоровье, кроме того, перегрев может испортить батарею телефона или даже вызвать возгорание.

«Сон с телефоном под подушкой — только на первый взгляд просто незначительная привычка, на самом деле она может привести к различным нарушениям в работе нервной системы: бессоннице, тревожности, раздражительности и хронической усталости. Как невролог, я рекомендую даже тем людям, у которых нет жалоб на здоровье, отказаться от использования электронных устройств как минимум за час до сна, а телефон оставлять как можно дальше от кровати. Лучшим решением будет купить аналоговый будильник, выключать на ночь звук мобильного телефона, а вечерний просмотр социальных сетей и видео заменить интересной книгой и дать своему мозгу то, чего он действительно ждет ночью — тишину, темноту и отдых без лишнего шума и света», — резюмировала Арифджанова.

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