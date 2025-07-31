В Липецке спасли школьников, застрявших на крыше двухэтажного дома

В Липецке трое друзей-четвероклассников, решили устроить исследовательскую экспедицию и забрались на крышу двухэтажного дома, но не смогли самостоятельно спуститься обратно. Об этом сообщает городское управление ГО и ЧС.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Мира. Трое несовершеннолетних приятелей оказались заблокированными на крыше двухэтажного здания. Дети забрались на кровлю ради игры, но в какой-то момент поняли, что не смогут самостоятельно спуститься вниз.

Школьники не растерялись и попросили прохожих вызвать экстренные службы. Спасатели, прибывшие на вызов, сняли детей с крыши с помощью автолестницы. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого в Уфе спасатели сняли с дерева котенка и его 13-летнюю хозяйку. Школьница полезла на дерево за своим котенком, не сумевшим самостоятельно спуститься на землю. Оказавшись на высоте 8 метров, она испугалась и попала в точно такое же положение. Очевидицей инцидента стала соседка, которая обратилась за помощью в экстренные службы. Подросток и животное дождались спасателей, сидя на ветвях. С помощью лестницы и альпинистского снаряжения они спустили девочку и ее питомца вниз. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Ранее в США мальчик застрял внутри автомата с игрушками.