Россиянка пришла в суд, как на пляж, и устроила скандал

В Ярославле девушку в пляжной одежде выгнали из здания суда

Жительница Ярославля попала в отдел полиции после скандала в суде из-за внешнего вида. Об этом сообщает пресс-служба областного суда города.

Инцидент произошел с одной из участниц судебного процесса, девушка явилась на заседание в пляжной одежде, нарушив установленный дресс-код.

Сотрудники ФССП не пустили ее в здание суда, в ответ девушка устроила скандал, начала оскорблять посетителей и вела себя агрессивно. Прибывший на место наряд полиции задержал дебоширку.

«В судах Ярославской области действуют строгие правила поведения для посетителей. В частности, запрещается приходить в суд в спортивной или пляжной одежде и обуви, в шортах выше колен, а также в одежде и обуви с надписями и рисунками, оскорбляющими человеческое достоинство либо свидетельствующими о неуважении к обществу и суду», — сообщили в суде.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о привлечении нарушительницы к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка.

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