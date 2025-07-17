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В российском регионе «потомственную колдунью» задержали за поджог

В Иркутской области потомственная колдунья для обряда устроила поджог в промзоне
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутской области 48-летняя «‎потомственная колдунья» для обряда устроила поджог в промзоне. Ее задержали за хулиганство, сообщает МВД Медиа.

«‎В отдел полиции с сообщением о возгорании обратился охранник предприятия, расположенного по улице Ярославского областного центра. Мужчина заметил дым и пламя возле металлического забора. До приезда экстренных служб он пытался не дать огню распространиться, используя подручные средства и поливая пламя водой из чайника», — сказано в сообщении.

Женщину нашли по записи на камерах видеонаблюдения. Полицейским она рассказала, что поджог совершила для обряда очищения от сглаза, а именно была вынуждена сжечь воск и прочитать заговор. Промышленную зону она назвала «местом силы», объяснив, почему проводила обряд именно там.

Полицейские провели с нарушительницей беседу и составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

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