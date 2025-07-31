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Общественное наблюдение назвали важной составляющей легитимности выборов в России

Политолог Асафов: общественное наблюдение играет важную роль в выборах в РФ
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Александр Кряжев/РИА Новости

В ЕДГ-2025 представители более 60 общественных организаций будут вести наблюдение за ходом голосования, независимое общественное наблюдений играет важную роль в электоральных процессах в России. Об этом сообщил на круглом столе «Легитимность как основа избирательной системы России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) политолог и первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

В мероприятии приняли участие ведущие политические эксперты, представители Общественной палаты и Государственной думы РФ. Центральной темой обсуждения стали российские и зарубежные электоральные практики, а также законодательные новеллы.

По словам Асафова, общественное наблюдение является важной составляющей легитимности выборов в глазах избирателей. Он напомнил, что свыше 60% респондентов ВЦИОМ заявляют о том, что его наличие на выборах говорит об их честности.

«Для нашего избирателя легитимность со всеми ее составляющими: прозрачностью, честностью, понятностью, доступностью волеизъявления — это элементы доверия избирателя не только к процедурам формирования власти, но и к самой власти», — подчеркнул Асафов.

В свою очередь, глава ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил, что общественные наблюдатели формируют здоровую, открытую, правовую, комфортную и удобную среду для избирателей в России.

Глава комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова, комментируя поправки и нововведения в избирательном законодательстве России, подчеркнула, что они не вносят коренные изменения в правовое регулирование выборов, а лишь точечно дополняют действующие нормы для того, чтобы избирательный процесс был более удобным и понятным для всех его участников.

Во время обсуждения выборов за рубежом эксперты сошлись во мнении, что Молдавия подходит к предстоящим парламентским выборам в состоянии общественно-политического кризиса, Армения же, по их оценкам, близка к системному кризису.

В завершение участники встречи подчеркнули, что Россия является одной из немногих стран в мире, обладающих электоральным суверенитетом и легитимными выборами.

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