Шестилетняя девочка едва не сгорела в австрийском храме

На юге Австрии очевидцы спасли шестилетнюю девочку, на которой вспыхнула одежда в местной часовне. Об этом сообщает портал Krone.

Инцидент произошел в часовне Святой Анны на горе Петцен, ребенок находился в часовне вместе с семьей, в какой-то момент девочка задела горящие свечи, пламя моментально перекинулось на одежду несовершеннолетней.

Напуганный ребенок выбежал на улицу, где ей на помощь пришел один из случайных прохожих, который сумел сорвать с нее одежду и сбить пламя. Пострадавшая выжила, вертолетом она была госпитализирована в детскую больницу в Граце.

До этого в Калининграде школьница попала в реанимацию после игры с зажигалкой, на ребенке вспыхнула одежда. Мать заметила пламя и бросилась к дочери. Она сумела сбить огонь, оказала первую помощь и вызвала врачей. Пострадавшая госпитализирована с ожогами в отделение реанимации, у ребенка обожжено 35% тела. Пострадала и мать школьницы — когда женщина бежала на помощь дочери, она запнулась и сломала ногу.

Ранее в Оренбургской области подросток загорелся, пытаясь завести самодельный велосипед.