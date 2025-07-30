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Ученые раскрыли, где лучше жить с точки зрения здоровья

EnviRes: близость к морю увеличивает продолжительность жизни
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Проживание у океана или залива может продлить жизнь, тогда как соседство с рекой или озером такого эффекта не оказывает. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research (EnviRes).

Авторы работы проанализировали данные о жизни и здоровье людей в 66 тысячах районах США. Ученые оценивали влияние близости водоемов различного типа на среднюю продолжительность жизни. При этом учитывалось множество факторов — от климата и уровня доходов до качества воздуха, транспортной инфраструктуры и степени урбанизации.

Результаты показали: в прибрежных районах, расположенных у морей и океанов, люди живут в среднем на один год дольше, чем жители внутренних районов страны. Это связывают с более благоприятным климатом, лучшим состоянием окружающей среды, высоким уровнем жизни и доступом к зонам отдыха.

Однако в случае с внутренними водоемами — такими как реки и озера — особенно в городских условиях, наблюдалась обратная тенденция: продолжительность жизни у таких жителей была ниже. Причиной может быть сочетание загрязненной среды, плотной застройки и социального неравенства, характерных для многих городских районов, расположенных у рек и озер.

Ранее был развеян миф об опасности купания сразу после еды.

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