Сергей Кириенко пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»

В международном детском центре «Артек» прошли заключительные этапы Всероссийского конкурса «Большая перемена». Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с участниками финала мероприятия среди школьников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа, сообщили организаторы конкурса.

По их данным, в финале «Большой перемены» приняли участие 700 российских учеников из 67 регионов РФ и свыше 200 школьников из 30 стран мира. На встрече с Кириенко участники международного трека поинтересовались возможностями для иностранцев в России. В частности, финалист из Абхазии выразил благодарность за запуск международной электрички между Сочи и Сухумом, а также сообщил, что мечтает работать в транспортной отрасли и хотел бы получать знания в России.

В свою очередь, Сергей Кириенко отметил, что для людей со всего мира, которые интересуются Россией, всегда есть возможность участвовать в российских проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», «Движения Первых», Росмолодежи и других. Также он напомнил, что в России регулярно проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в следующем году мероприятие по решению президента РФ пройдет в Красноярском крае.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — флагманский проект Движения Первых. С 2025 года он стал частью национального проекта «Молодежь и дети».

Победителями конкурса станут 300 школьников 5-7 классов. Их ждет «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. В пути ребята смогут познакомиться со знаковыми достопримечательностями страны, а также принять участие в просветительской и культурной программе.

Победители международного трека среди выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах.