В Томске дети едва не задохнулись в горящей квартире, спрятавшись от огня под одеялом

Томские пожарные спасли детей, которые спрятались под одеялом в горящей квартире

В Томске пожарные спасли из горящей квартиры несовершеннолетних сестру и брата, дети едва не задохнулись, спрятавшись от дыма и огня на кровати. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Возгорание произошло в квартире многоэтажки по улице Новосибирской, пожар начался с кухни. Огнеборцы, прибывшие на вызов, обнаружили в задымленном помещении двоих детей, которые прятались от огня под одеялом.

«В одной из комнат, на диване, мы обнаружили 14-летнего мальчика, а рядом, на кровати, — его 11-летнюю сестру. Дети, очевидно, от испуга, спрятались под одеялом. Мы аккуратно укутали их в одеяла, надели на них спасательные устройства и по лестничным маршам вывели на свежий воздух», — сообщил начальник караула пожарно-спасательной части Игорь Подгурский.

Пожар на площади два квадратных метра ликвидировали девять огнеборцев МЧС России. По предварительной информации, причиной возгорания стало пригоревшая на плите еда.

Ранее в Биробиджане трехлетний мальчик играл с зажигалкой и спалил дом.