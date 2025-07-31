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Пятеро мужчин осуждены за «средневековые» пытки женщины

В Ирландии 5 мужчин получили тюремные сроки за средневековые пытки женщины
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Shutterstock

Пятеро мужчин в Ирландии приговорены к длительным тюремным срокам за жестокие пытки 37-летней женщины, которую они удерживали в квартире и подвергали избиениям, ожогам и психологическому террору после ложного обвинения в пропаже партии кокаина на сумму €90 тысяч, пишет Mirror.

По данным следствия, Натали Эннис была жестоко избита металлическим шестом, подвергалась пыткам раскалённым молотком и самодельной паяльной лампой, порезана ножом, подвергнута угрозам изнасилования и лишена волос — акт, который судья назвал «почти ритуальным средневековым унижением».

Пытки происходили в однокомнатной квартире в доме Марка Макмахона, который позволил использовать своё жилище для преступления. В тот день в квартире находились восемь мужчин, все ранее судимые. Большинство из них на момент преступления находились под залогом за другие дела.

Брэкстон Райс начал допрашивать ее, требуя признаться в краже наркотиков, и, по данным следствия, стал «главным зачинщиком» пыток. Он угрожал изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь, а также требовал у Натали адрес матери.

Все преступники, как установил суд, активно участвовали в насилии — «ни один не остался в стороне. Издевательства продолжались три часа и прекратились только после того, как полиция ворвалась в квартиру с ордером на обыск.

По словам следователя Питера Гайетта, у Натали были диагностированы множественные травмы: переломы глазницы, скулы, носа, локтя, вывихнутые зубы, рваные раны на голове и ожоги.

«Меня резали, жгли, били — пытали, чтобы я призналась в том, чего не совершала. Запах моей горящей кожи навсегда останется в моей памяти. Я была совершенно беспомощна. Никогда не думала, что люди могут быть такими животными», — выступила Эннис на суде.

Ранее морила голодом и пытала дочь из-за ненависти к ее отцу.

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