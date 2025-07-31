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ФАС попросят проверить цены на школьную форму и канцелярские товары

Депутат Харченко обратится в ФАС, чтобы проверить завышение цен на школьные товары
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ценовая политика на школьные товары имеет «волнообразный характер», в августе продавцы стараются использовать спрос перед первым сентября и повысить цену. Зампред комитета Госдумы по высшему образованию Екатерина Харченко заявила «Газете.Ru» о том, что направит запрос в Федеральную антимонопольную службу, чтобы они проверили динамику цен в августе на товары для школьников.

«Некоторые недобросовестные торговцы повышают цены [на школьные предметы], поэтому стоит задуматься заранее [о покупке], или в сентябре приобрести все необходимое, [когда снизят цены]. Опять же, не надо покупать на весь год — нужно рассчитать необходимые канцтовары на определенное время. Я, как мама двоих детей, не вижу проблемы в том, что нужно покупать именно в августе. Круглый год мы покупаем канцтовары», — сказала она.

Харченко рассказала, что выступает за единую школьную форму. Но ребенку должно быть удобно.

«Дети все время растут, конечно же. И самое главное — забота о здоровье ребенка и о том, чтобы ему было комфортно, удобно. Но [чтобы] при этом соблюдался корпоративный стиль образовательной организации. Я сторонница строгой школьной формы», — сказала она.

Парламентарий пообещала обратить внимание на августовские цены в магазинах. И пообещала направить запрос в ФАС, чтобы там проверили динамику цен.

До этого агентство ТАСС сообщило, что в 2025 году сборы ребенка в школу обойдутся в среднем в 17 925 рублей. СМИ привело данные опроса, согласно которому в Москве и Санкт-Петербурге собрать ребенка в школу родителям обходится дороже на 3 тысячи рублей, чем в других регионах.

Ранее в Госдуме призвали ввести по всей стране выплату для семей с детьми-школьниками.

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