Москву назвали крупной деловой площадкой международного уровня

Москва – это динамично развивающийся город, заявила сайту «Региональные комментарии» ведущий научный сотрудник центра стратегических исследований, доцент кафедры экономической и финансовой стратегии МГУ имени М. В. Ломоносова Анна Хворостяная.

По ее словам, Москва является стратегическим лидером во многих сферах.

«Нельзя не отметить развитую экосистему инноваций: помимо высших учебных заведений и научных организаций, которые формируют научнотехнический задел и новые нематериальные активы, есть и поддерживающая инфраструктура в виде инкубаторов, фондов, ассоциаций», — сказала она.

Также Хворостяная отметила, что в столице выстроен системный подход к поддержке различных проектов.

«Нельзя не отметить активное развитие индустрии моды и выставочноярмарочной деятельности: Москва стала крупной деловой площадкой международного уровня», — сказала она.

Хворостяная добавила, что в Москве активно развиваются гастрономические проекты разных ценовых категорий.

«В связи с этим потребитель формирует устойчивый спрос: поход в ресторан или в кафе стал обыденным событием и источником быстрого серотонина», — заявила экономист.

Она подчеркнула, что текстильная промышленность в столице также не отстает.

«После ухода зарубежных брендов национальные производители получили открытое окно возможностей. Многие предприятия сумели сформировать успешный микс из адекватного ценообразования, новизны коллекций и широкого ассортимента», — заключила Хворостяная.