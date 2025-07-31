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Мужчина пытался ограбить российский цветочный магазин с игрушечным пистолетом в руках

В Красноярске мужчина пытался ограбить цветочный магазин, вооружившись игрушкой
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В Красноярске мужчина в маске и с игрушечным пистолетом в руках пытался ограбить цветочный магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в цветочном магазине на улице 60 лет Октября — неизвестный в черной маске зашел в помещение и потребовал у продавца деньги, открыто угрожая женщине и держа в руках предмет, похожий на оружие. Когда флорист объяснила, что в кассе нет наличных, злоумышленник скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов задержали похожего по приметам подозреваемого неподалеку от места преступления. При обыске у него изъяли детскую пластиковую игрушку, которую он использовал для устрашения сотрудницы торговой точки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее житель Красноярска взял игрушечный пистолет у внуков и ограбил продуктовый магазин.

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